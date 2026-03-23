Доходы группы Юрия Шевчука ДДТ резко упали

Жизнь знаменитости сильно изменилась

Финансовое положение группы ДДТ заметно ухудшилось на фоне отсутствия концертов. Как известно, знаменитости давно уехали за границу, а лидер коллектива Юрий Шевчук позволяет себе неоднозначные заявления в адрес родины.

По данным сервиса Rusprofile, по итогам прошлого года коллектив показал чистую прибыль всего 676 тысяч рублей при обороте около 37 миллионов. Для сравнения, годом ранее заработки звезд были значительно выше: прибыль приближалась к двум миллионам, а выручка превышала 40 миллионов.

Такая ситуация резко контрастирует с тем временем, когда группа собирала полные стадионы и активно гастролировала по родной стране. Сейчас же, как отмечают СМИ, основной источник дохода – выпуск музыкальных дисков, который позволяет коллективу хоть как-то держаться на плаву.

Ранее фронтмен коллектива жаловался, что у группы нет возможности выступать в России, из-за чего они лишились основной части доходов. Он отмечал, что музыкантам приходится выживать за счет продаж записей, и прежние масштабные концерты остались в далеком прошлом.

При этом известно, что в 2024 году в компании, связанной с группой, числились всего три сотрудника. За все время существования организация не участвовала в судебных разбирательствах ни в качестве истца, ни как ответчик.

Напомним, недавно артист порассуждал о "рабской покорности" россиян.