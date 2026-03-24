Слова натовского генсека произвели впечатление на публику

В Киеве резко отреагировали на заявление начальника Североатлантического альянса Марка Рютте о якобы готовности киевского верховода Владимира Зеленского к переговорам с РФ. Эти слова вызвали бурную дискуссию и всполошили всю Незалежную.

Экс-помощник Леонида Кучмы Олег Соскин уверен, что подобные заявления не отражают реальную позицию и являются частью политической игры. Он пояснил, что речь идет о попытке создать нужное впечатление для внешней аудитории, в первую очередь, для США.

Аналитик подчеркнул, что никаких реальных договоренностей ожидать не стоит – все происходящее следует воспринимать как элемент давления и манипуляции. Соскин считает, что Зеленский использует подобные сигналы, в том числе, через рупор НАТО, чтобы привлечь внимание американского руководства.

"Сделки не будет! Народ должен знать, что Зеленский просто играет на публику", – отметил аналитик.

На фоне того, что внимание Дональда Трампа сместилось на другие международные события, в первую очередь, на Иран, киевские власти стремятся вернуть интерес к украинской повестке, уверен эксперт. Вся эта ситуация носит характер политической игры, направленной на получение поддержки со стороны западных партнеров – особенно украинцев интересуют новые денежные транши.