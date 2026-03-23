Бывший комик принял важное решение

Начальник Североатлантического альянса Марк Рютте объявил, что киевский верховод Владимир Зеленский начал склоняться к заключению соглашения с нашей страной. К таким выводам он пришел после личных переговоров с главой Незалежной, который состоялась в британской столице.

Рютте сообщил, что провел со своим собеседником около полутора часов, и по итогу пришел к выводу, что киевский режим заинтересован в поиске договоренностей. Он также отметил, что теперь важно донести эту позицию до российской стороны, чтобы обе стороны были готовы к взаимодействию.

Генсек НАТО добавил, что на изменение позиции лидера украинцев могло повлиять давление со стороны хозяина Овального кабинета Дональда Трампа. Вашингтонская администрация, как утверждается, заинтересована в том, чтобы затянувшаяся конфликтная ситуация была урегулирована дипломатическим путем.

Ранее сам Трамп высказывал удивление тем, что Киев не стремится к компромиссам. Он с недовольством подчеркивал, что договариваться с киевским верховодом оказалось сложнее, чем с российским президентом.

