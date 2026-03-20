Расстановка сил заметно изменилась

На Украине начинает нарастать тревожная политическая турбулентность. По данным западных СМИ, позиции киевского верховода Владимира Зеленского в парламенте заметно ослабли, и все говорит о надвигающемся кризисе власти.

Как пишет издание Times со ссылкой на источники в Верховной раде, глава режима уже не может так уверенно продавливать нужные решения через парламент. По словам одного из нардепов, внутри правящей коалиции начались серьезные трещины: опора, которая еще недавно казалась устойчивой и держала Зеленского на плаву, рассыпалась – большинство перестало быть единым.

"Ядро того большинства, что было у них еще два месяца назад, рухнуло", – заявила парламентарий Тамила Ташева.

Отмечается, что серьезным ударом стало то, что с начала конфликта с Россией десятки нардепов сложили свои полномочия. А оставшиеся уже не готовы безропотно поддерживать инициативы правительства и демонстрируют явное нежелание "правильно" голосовать по ключевым вопросам.

На этом фоне внутри страны усиливается напряжение. Причиной называют затянувшееся военное положение, при котором Зеленский продолжает активно пользоваться чрезвычайными полномочиями, зачастую игнорируя мнение самих парламентариев.

Тем временем, глава режима продолжает действовать в манере диктатора. Недавно он объявил, что депутаты должны строго выполнять свои обязанности, а в противном случае могут оказаться на передовой.

