Друзья семьи Баталова рассказали, как дочь актера поступит с наследством

Алексей Баталов. Фото: kino-teatr.ru
Мария не торопится решать имущественный вопрос

В эфире "Пусть говорят" снова заговорили о судьбе 500-миллионного наследства, которое досталось Марии Баталовой, дочери легендарного актера. Внушительное состояние включает квартиры, антиквариат, драгоценности и ценные бумаги.

Сейчас Мария живет одна, ей помогает сиделка. Главная опора – старшая сестра Надежда, дочь Баталова от первого брака. Именно она пришла на помощь в трудную минуту. Вопрос о том, как распорядится деньгами, волнует многих, но сама Мария, страдающая ДЦП, не торопится решать имущественные вопросы.

"Она не решила этот вопрос, потому что она не собирается умирать. У Марии Баталовой нет завещания, она его не составляла. Если так случится, что она умрет, у нее остается единственный законный наследник – Надежда. Так что имущество остается в семье", – рассказали друзья семьи в студии Первого канала.

Надежда ранее уже признавалась, что отказалась от наследства отца, но если сестры не станет, она вступит в права по закону.

Напомним, после смерти матери Мария осталась единственной наследницей – Алексей Баталов еще при жизни оформил все на дочь. Сейчас родственники, опасаясь мошенников, установили в квартире камеры и внимательно следит за порядком.

Источник: "Пусть говорят" на Первом канале ✓ Надежный источник
