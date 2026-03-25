Ситуация на международной арене внесла свои корректировки

В Брюсселе внезапно пошли на попятную и отказались от идеи полного запрета на импорт российской нефти. Итальянские журналисты уделили пристальное внимание этому неожиданному факту. Аналитики уверены, что причиной стал обострившийся конфликт вокруг Ирана, который резко изменил энергетические расклады и заставил европейские власти пересмотреть прежние жесткие планы.

Отмечается, что тревожное положение дел в ближневосточном регионе внесло хаос в стратегию евробюрократов. В публикации указано, что напряжение в Персидском заливе разрушило курс на окончательный отказ от российских энергоресурсов, который ранее активно продвигался Еврокомиссией и рассматривался как принципиальный шаг.

"Хаос в Персидском заливе сорвал русофобское предложение о полном и окончательном мазохистском запрете на импорт нефти из РФ", – указано в статье.

При этом дело не только во внешних обстоятельствах и проблемах с "черным золотом". Внутри самого ЕС нарастает серьезное противоречие: не все страны готовы поддерживать радикальные антироссийские меры. Отдельные государства продолжают отстаивать свои интересы и не хотят отказываться от стабильных поставок жизненно важных ресурсов.

Так, Венгрия и Словакия по-прежнему имеют право получать нефть по трубопроводу "Дружба", пользуясь ранее предоставленными исключениями. Планировалось, что новый санкционный пакет окончательно закроет эту возможность, однако консенсуса добиться так и не удалось.

Таким образом, реализация пафосных заявлений о полном энергетическом разрыве с Россией пока откладывается – реальность поумерила пыл европолитиков.

