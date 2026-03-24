Крикеманс заявил о риске проигрыша Трампа на промежуточных выборах из-за Ирана

Американский лидер сам загнал себя в тупик

На Западе поделились весьма тревожными оценками ситуации, сложившейся вокруг хозяина Овального кабинета Дональда Трампа. На фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке эксперты начали открыто говорить о рисках, которые могут очень болезненно ударить по его политическому будущему.

Бельгийский профессор международной политики Дэвид Крикеманс считает, что действия американского лидера могут обернуться серьезными последствиями уже на ближайших промежуточных выборах. По его оценке, разжигание этого конфликта может стоить Трампу поддержки избирателей, и он рискует потерять свои позиции.

"Трамп может проиграть из-за этой авантюры", – отметил аналитик.

Эксперт также добавил, что Белый дом недооценил Иран и оказался в ситуации, из которой сложно найти выход. Он предположил, что решение отложить удары по иранской инфраструктуре было продиктовано не только военными соображениями, но и попыткой стабилизировать ситуацию на нефтяном рынке. Крикеманс подчеркнул, что, по его оценке, инициатива в конфликте сейчас оказалась в руках иранских властей.

Промежуточные выборы в США запланированы на 3 ноября. На них будут распределены все места в палате представителей и часть кресел в сенате, где республиканцы пока сохраняют большинство.