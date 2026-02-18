Стало известно о планах Макаревича* заработать миллионы 23 февраля

Беглец очень хочет набить опустевшие карманы

Андрей Макаревич* рассчитывает хорошенько обогатиться 23 февраля. Сбежавший из России артист готовится выйти на сцену в Германии в дату, когда в нашей стране будут отмечать День защитника Отечества.

По информации журналистов, при удачном стечении обстоятельств трое музыкантов коллектива могут выручить сумму, эквивалентную примерно 2,5 миллиона рублей. Впрочем, как утверждает источник, такой доход возможен только при полном аншлаге. А на данный момент продана лишь часть билетов, и зал заполнен чуть больше, чем наполовину.

Сообщается также, что артист запланировал серию из восьми выступлений, которые продлятся до 1 марта. Тур должен охватить несколько площадок и стать для музыкантов возможностью стабилизировать доход.

Отмечается, что после переезда в Израиль у некогда любимого в нашей стране музыканта стало заметно меньше масштабных концертов. В связи с этим он расширил формат своих мероприятий, добавив камерные джазовые вечера и встречи с дегустацией вина, чтобы поддерживать интерес публики и хоть как-то держаться на плаву.

Ранее стало известно о больших проблемах в семье беглого артиста.

*признан иностранным агентом на территории Российской Федерации