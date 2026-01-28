Макаревич* и Вайкуле решили вместе заработать миллионы в США

Артисты сильно обеднели, потеряв российскую аудиторию

Некогда любимые в нашей стране Лайма Вайкуле и Андрей Макаревич* после начала конфликта России с соседним государством публично выступили с резкой критикой российских властей. Лидер группы "Машина времени" покинул Россию и уже несколько лет живет в Израиле, а латвийская певица отметилась громкими и вызывающими заявлениями в адрес россиян – в частности, звезда с пеной у рта доказывала, что именно она вместе с Аллой Пугачевой якобы кормила весь Советский Союз.

Разорвав связи с Россией, артисты одновременно потеряли и привычные источники дохода. Однако, как выяснилось, сдаваться они не намерены. Опальные артисты спелись и решили попробовать заработать за океаном – певцы запланировали совместный гастрольный тур по США. Уже этой весной они собираются выступить в пяти американских городах, выйдя на сцену в формате дуэта.

Ставка сделана на достаточно обеспеченную публику. Цены на билеты установлены на уровне, который сложно назвать скромным. По подсчетам журналистов, музыканты рассчитывают получить за тур не менее 14 миллионов рублей на двоих.

Самый доступный билет обойдется зрителям в 69 долларов, что эквивалентно примерно пяти тысячам рублей. За лучшие места придется заплатить уже 179 долларов, то есть около 13,6 тысячи рублей. Таким образом, артисты явно рассчитывают на максимальную отдачу с каждого концерта.

При этом эти две звезды далеко не первые из уехавших из России исполнителей, кто пытается найти новую аудиторию в Соединенных Штатах. Однако, как отмечают журналисты, ни одному из подобных проектов пока не удалось добиться по-настоящему успешного и прибыльного тура по американским городам.

К слову, ранее Макаревич* лишился последнего бизнеса в России.

*признан иностранным агентом на территории Российской Федерации