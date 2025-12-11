СМИ: Макаревич* производит вино из сырья, производимого на территории Палестины

Музыкант-иноагент запустил производство вместе с супругой

Андрей Макаревич* запустил производство вина из сырья, выращиваемого на землях оккупированной Израилем Палестины, выяснило РИА Новости: виноград собирают у израильского поселения Бейт-Эль (западный берег Иордана).

Виноград растет на 850-метровой высоте, в самарийких горах – в аннотации говорится, что это сырье считается одним "из лучших в Израиле". Супружеская чета (фронтмен "Машины времени" занимается этим бизнесом совместно с супругой Эйнат Кляйн) утверждает, что производство расположено "в Самарии, в Израиле".

Напомним, Израиль называет север Западного берега, занимаемый с 1967 года, Самарией, невзирая на претензии Палестины. Ее жители рассчитывают сформировать на указанной территории независимое государство во исполнение резолюций, принятых ООН.

Супруга музыканта как-то говорила в одном из интервью, что виноградник находится в собственности у друзей, у которых они приобретают сырье для виноделия.

Кстати, в начале 2024 года стало известно, что улетевший в Израиль музыкант продолжает получать российскую пенсию – с момента выезда из РФ к тому времени он получил из российского бюджета около 1,5 млн рублей.

*признан иностранным агентом решением Минюста