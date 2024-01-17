1,5 млн из бюджета РФ: беглый Макаревич* продолжает наживаться на россиянах

1,5 млн из бюджета РФ: беглый Макаревич* продолжает наживаться на россиянах
Андрей Макаревич. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Его могут лишить звания народного артиста РФ

Отрекшийся от ценностей России и сбежавший в Израиль Макаревич*, отказываться от легких денег россиян не собирается. Стало известно, что с тех пор, как исполнитель покинул страну, он получил порядка 1,5 миллиона рублей из бюджета РФ в виде пенсий и выплат. 

За это общественники хотят оставить Андрея Макаревича* без званий. Глава ФБПК Бородин уже написал в Министерство культуры обращение, в котором требует, чтобы у поливающего грязью родину рок-певца забрали все его награды и льготы. К слову, лишать есть чего  —  еще в 90-е лидер группы "Машина времени" получил "заслуженного" и "народного". 

Впрочем, пока заявление общественников рассматривают, Андрей Макаревич* продолжает оскорблять свою страну. Недавно стало известно, что исполнитель назвал себя "кормильцем" СССР. По словам музыканта, его группа в советское время содержала всю страну. Он сравнил доход от своего концерта с прибылью, которую государство получало от завода. 

К слову, после бегства из России Макаревич* не может прокормить даже себя. Последний раз артист сообщил, что вместо концерта он проведет алкогольную вечеринку на вилле. За праздник вместе с иноагентом предлагается выложить кругленькую сумму. Впрочем,  россияне нашли способ поставить артиста на место. 

 *В РФ признан иноагентом
Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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