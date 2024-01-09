Обнаглевшего Макаревича* поставили на место: "Мерзкие скоморохи"

Россияне раскритиковали беглого певца

Народный артист России Андрей Макаревич* за минувшие два года наглядно доказал, что никакой он не народной, да и к России отношения не имеет. После бегства в Израиль на фоне СВО музыкант занялся ярой русофобией.

Не секрет, что за рубежом Андрей Макаревич* не пользуется такой популярностью, как когда-то на родине, поэтому любые пиар-ходы для него сейчас актуальны. Вот и выходит, что музыкант периодически напоминает россиянам о себе, а россияне, в свою очередь, ставят беглую звезду на место.

К примеру, сейчас рокер старается разрекламировать на западную аудиторию свой визит во Францию. Правда, речь идет не о концерте, а об алкогольном туре на небольшой вилле. Желающим напиться вместе с певцом придется выложить кругленькую сумму.

Видимо, стремление подогреть интерес к своей персоне вынуждает Андрея Макаревича* делать совсем уж абсурдные заявления. Так, недавно он по стопам Лаймы Вайкуле сообщил, что "кормил весь СССР".

Правда, россияне не оценили заявление звезды и жестко поставили его на место в Интернете.

"Какие же мерзкие скоморохи... Никогда не слушала скрипучий голос Шмакаревича и не смотрела манерные кривляния Вайкуле..." – пишут в Сети.

Кроме того, пользователи Сети напомнили Андрею Макаревичу*, что на самом деле поклонники кормили его и других беглых звезд.

*В РФ признан иноагентом