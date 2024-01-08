"Пошли в задницу": взбешенный Макаревич* обратился к россиянам

Артиста взбесило, что его называют "сбежавшим"

Покинувший Россию после февральских событий 2022 года Андрей Макаревич* решил обратиться к россиянам. Раздосадованный российскими журналистами, которые не радуют певца своим словом в адрес всех улетевших из страны коллег, включая его самого, заявил, что медиа обожают использовать такое клише, как "сбежавший Макаревич".

70-летний фронтмен "Машины времени", конечно, с таким поворотом в корне не согласен, утверждая, что ни от кого никуда не сбегал. Боевых действий и вовлечения в их участие артист не опасался – знал, что от 70-летних толку не будет. Поэтому принял решение о релокации по иным причинам. Однако формулировку с использованием слова "сбежавший" терпеть не может.

"Чего мне сбегать? Меня бы позвали туда? Мне 70 лет. Пошли они в задницу, мне это неинтересно", – высказался артист-иноагент.

Кстати, не так давно Андрей заявил, что вместе с коллегами из "Машины времени" нехило пополнял бюджет Советскому Союзу – на концертах якобы приносил стране прибыль, вполне сопоставимую со средним предприятием. А "неблагодарные советские власти", утверждает Макаревич, отплатили закручиванием гаек – скандальную программу группы не пустили в прокат, и в ответ те решили бойкотировать "Росконцерт" (в те годы – "Союзконцерт").

*признан иностранным агентом решением Минюста