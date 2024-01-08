"Пошли в задницу": взбешенный Макаревич* обратился к россиянам

"Пошли в задницу": взбешенный Макаревич* обратился к россиянам
Андрей Макаревич*. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Артиста взбесило, что его называют "сбежавшим"

Покинувший Россию после февральских событий 2022 года Андрей Макаревич* решил обратиться к россиянам. Раздосадованный российскими журналистами, которые не радуют певца своим словом в адрес всех улетевших из страны коллег, включая его самого, заявил, что медиа обожают использовать такое клише, как "сбежавший Макаревич".

70-летний фронтмен "Машины времени", конечно, с таким поворотом в корне не согласен, утверждая, что ни от кого никуда не сбегал. Боевых действий и вовлечения в их участие артист не опасался – знал, что от 70-летних толку не будет. Поэтому принял решение о релокации по иным причинам. Однако формулировку с использованием слова "сбежавший" терпеть не может.

"Чего мне сбегать? Меня бы позвали туда? Мне 70 лет. Пошли они в задницу, мне это неинтересно", – высказался артист-иноагент.

Кстати, не так давно Андрей заявил, что вместе с коллегами из "Машины времени" нехило пополнял бюджет Советскому Союзу – на концертах якобы приносил стране прибыль, вполне сопоставимую со средним предприятием. А "неблагодарные советские власти", утверждает Макаревич, отплатили закручиванием гаек – скандальную программу группы не пустили в прокат, и в ответ те решили бойкотировать "Росконцерт" (в те годы – "Союзконцерт").

*признан иностранным агентом решением Минюста
Источник: YouTube ✓ Надежный источник
По теме

Кто заменит Хромченко на "Модном приговоре": какое решение принял Эрнст

"Блондинка в шоколаде" считает, что харизматичный и обаятельный актер идеально впишется в любой проект

Плющенко и Рудковская изо всех сил скрывали эту тайну два года

Стало известно, как на самом деле складывается финансовая ситуация у звездных супругов

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей