Вечеринка Пугачевой и Макаревича* взбесила россиян: "Мумии возвращаются"

Вечеринка Пугачевой и Макаревича* взбесила россиян: "Мумии возвращаются"
Андрей Макаревич*. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
На торжество иноагента слетелись русофобы

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ АНДРЕЕМ ВАДИМОВИЧЕМ МАКАРЕВИЧЕМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА АНДРЕЯ ВАДИМОВИЧА МАКАРЕВИЧА

Некогда любимый россиянами музыкант Андрей Макаревич* отметил 70-летний юбилей. Торжество организовали для новой родине артиста и многих других беглецов – в Израиле.

На вечеринку к старому другу поспешила бывшая примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева. На торжественный слет оперативно прибыла и другая известная русофобка Лайма Вайкуле. "Кормилица" всего Советского Союза объявила, что очень рада встретить "спокойный закат" на Святой земле.

Вечеринка артистов, которую в социальных сетях уже окрестили "шабашем", вызвала волну негодования у российских интернет-пользователей. Люди отмечают, что некогда любимые артисты сильно поистрепались и теперь вызывают только ненависть и отторжение.

"Собираются перелетные птицы-иноагенты в свою крикливую русофобскую стайку", " Мокрицы повыползали", "Эта ведьма все не унимается! Почему не на метле, Борисовна?", "Юбилей прошел под девизом – мумии возвращаются", – пишут разгневанные комментаторы.

К слову, ранее Андрей Макаревич* жестко отомстил россиянам за все унижения.

*признан иноагентом в РФ

Источник: Аргументы и факты ✓ Надежный источник
По теме

Пугачева, Галкин* и Вайкуле срочно покинули Европу: что произошло

Артисты перебрались в воюющую страну

Измученный нищетой Панин обратился к россиянам

Уехавший из России актер пожаловался на дороговизну американской жизни

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей