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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ АНДРЕЕМ ВАДИМОВИЧЕМ МАКАРЕВИЧЕМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА АНДРЕЯ ВАДИМОВИЧА МАКАРЕВИЧА
Некогда любимый россиянами музыкант Андрей Макаревич* отметил 70-летний юбилей. Торжество организовали для новой родине артиста и многих других беглецов – в Израиле.
На вечеринку к старому другу поспешила бывшая примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева. На торжественный слет оперативно прибыла и другая известная русофобка Лайма Вайкуле. "Кормилица" всего Советского Союза объявила, что очень рада встретить "спокойный закат" на Святой земле.
Вечеринка артистов, которую в социальных сетях уже окрестили "шабашем", вызвала волну негодования у российских интернет-пользователей. Люди отмечают, что некогда любимые артисты сильно поистрепались и теперь вызывают только ненависть и отторжение.
"Собираются перелетные птицы-иноагенты в свою крикливую русофобскую стайку", " Мокрицы повыползали", "Эта ведьма все не унимается! Почему не на метле, Борисовна?", "Юбилей прошел под девизом – мумии возвращаются", – пишут разгневанные комментаторы.
К слову, ранее Андрей Макаревич* жестко отомстил россиянам за все унижения.
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