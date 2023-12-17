Вечеринка Пугачевой и Макаревича* взбесила россиян: "Мумии возвращаются"

На торжество иноагента слетелись русофобы

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ АНДРЕЕМ ВАДИМОВИЧЕМ МАКАРЕВИЧЕМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА АНДРЕЯ ВАДИМОВИЧА МАКАРЕВИЧА

Некогда любимый россиянами музыкант Андрей Макаревич* отметил 70-летний юбилей. Торжество организовали для новой родине артиста и многих других беглецов – в Израиле.



На вечеринку к старому другу поспешила бывшая примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева. На торжественный слет оперативно прибыла и другая известная русофобка Лайма Вайкуле. "Кормилица" всего Советского Союза объявила, что очень рада встретить "спокойный закат" на Святой земле.



Вечеринка артистов, которую в социальных сетях уже окрестили "шабашем", вызвала волну негодования у российских интернет-пользователей. Люди отмечают, что некогда любимые артисты сильно поистрепались и теперь вызывают только ненависть и отторжение.



"Собираются перелетные птицы-иноагенты в свою крикливую русофобскую стайку", " Мокрицы повыползали", "Эта ведьма все не унимается! Почему не на метле, Борисовна?", "Юбилей прошел под девизом – мумии возвращаются", – пишут разгневанные комментаторы.

К слову, ранее Андрей Макаревич* жестко отомстил россиянам за все унижения.

*признан иноагентом в РФ