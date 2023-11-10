"Синдром Макаревича": Шейнин едко описал поведение бежавших русофобов

Журналист оценил высказывание "переобувшегося" лидера группы "Машина времени"

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ АНДРЕЕМ ВАДИМОВИЧЕМ МАКАРЕВИЧЕМ* ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА АНДРЕЯ ВАДИМОВИЧА МАКАРЕВИЧА*

Андрей Макаревич* уехал из России, яростно осуждая СВО и политику российских властей. Ныне же он так же эмоционально призывает к поддержке военных действий Израиля против палестинской стороны. Журналист Артем Шейнин окрестил двуличное поведение музыканта "синдромом Макаревича".

Шейнин напомнил, что старается не писать про релокантов, которых увела из России политическая подоплека ситуации, потому что их позиция и до отбытия была прозрачна. Но Макаревич*, по его словам, вынудил взяться "за перо".



"Тут не Макаревич* как таковой меня заинтересовал, а это выдающееся двуличие, как способ мысли", – возмутился журналист.

Он негодующе напомнил, что музыкант позиционировал себя как космополитичный пацифист, который сейчас пишет, что "нельзя не поддержать Израиль в ЕГО борьбе"... При этом его никак не коробили действия России, направленные на защиту интересов страны, включая спецоперацию. Макаревич* не думал о мотивации и о терроризировании Донбасса. Этого он "не видел".

Шейнин возмущается тем, что певец всю жизнь прожил в России и даже ни разу не задумался о ее войнах, их мотивации и правоте страны. Он дистанцировался как "человек мира", хоть и жил в конкретной стране. А теперь его позиция пацифиста отложена и Макаревич* упорно поддерживает Израиль.



"Они не за 'мир против войны'. Они против даже самой ИДЕИ, что Россия может быть в чем-то права", – с горечью заключил журналист.

Ранее мы писали, что народный артист Юрий Назаров жестко врезал беглому музыканту, поинтересовавшись, удобно ли ему сидеть на двух стульях.

*признан иноагентом в России