Макаревич* остался без концертов в Азии из-за поддержки Израиля

Такого певец от давних фанатов не ожидал

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ АНДРЕЕМ ВАДИМОВИЧЕМ МАКАРЕВИЧЕМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА АНДРЕЯ ВАДИМОВИЧА МАКАРЕВИЧА



Проживающий в Израиле Андрей Макаревич* пожаловался на неких общественников, которые добиваются отмены его концертов по среднеазиатским странам. Теперь весь тур может сорваться – а ведь когда-то, сетует певец, здесь "Машину времени" прекрасно принимали.

Однако на этот раз что-то пошло не по плану: нашлись вдруг "странные люди", принявшиеся, со слов исполнителя, угрожать организаторам.

"Видимо, из-за того, что я поддержал Израиль", – считает исполнитель.

Андрей коснулся ситуации в мире, заявив, что живет в Израиле после начала специальной операции на Украине. А боевики из ХАМАС, с его слов, не имеют ни малейшего отношения к мусульманским нормам.

"Это ислам? Прикрываться заложниками – это тоже ислам?" – высказался Макаревич, обращаясь к публике.

Завершил свою речь Андрей пожеланиями удачи поклонникам.

Ранее "Утро" рассказывало о грозящей отмене концертов Макаревича в городах Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана после его громогласной поддержки, адресованной ЦАХАЛ в конфликте против Палестины.

*признан иностранным агентом решением Минюста