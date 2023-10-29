Макаревич* остался без концертов в Азии из-за поддержки Израиля

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ АНДРЕЕМ ВАДИМОВИЧЕМ МАКАРЕВИЧЕМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА АНДРЕЯ ВАДИМОВИЧА МАКАРЕВИЧА
Проживающий в Израиле Андрей Макаревич* пожаловался на неких общественников, которые добиваются отмены его концертов по среднеазиатским странам. Теперь весь тур может сорваться – а ведь когда-то, сетует певец, здесь "Машину времени" прекрасно принимали.
Однако на этот раз что-то пошло не по плану: нашлись вдруг "странные люди", принявшиеся, со слов исполнителя, угрожать организаторам.
"Видимо, из-за того, что я поддержал Израиль", – считает исполнитель.
Андрей коснулся ситуации в мире, заявив, что живет в Израиле после начала специальной операции на Украине. А боевики из ХАМАС, с его слов, не имеют ни малейшего отношения к мусульманским нормам.
"Это ислам? Прикрываться заложниками – это тоже ислам?" – высказался Макаревич, обращаясь к публике.
Завершил свою речь Андрей пожеланиями удачи поклонникам.
Ранее "Утро" рассказывало о грозящей отмене концертов Макаревича в городах Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана после его громогласной поддержки, адресованной ЦАХАЛ в конфликте против Палестины.
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