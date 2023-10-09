Сбежавший из Израиля Макаревич* выступил с воинственным заявлением

Сбежавший из Израиля Макаревич* выступил с воинственным заявлением
Андрей Макаревич*. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артист оказался вдали от полыхающей новой родины

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ АНДРЕЕМ ВАДИМОВИЧЕМ МАКАРЕВИЧЕМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА АНДРЕЯ ВАДИМОВИЧА МАКАРЕВИЧА

Страшные события, которые развернулись на территории Израиля, захватили всю информационную повестку. При этом, как известно, многие российские звезды, решившие откреститься от нашей страны, нашли пристанище именно на Земле обетованной. Любопытно, что когда конфликт захватил эту страну, один из ярых русофобов Андрей Макаревич* оказался в более безопасном месте – в Германии.

Из Европы бывший любимец российских слушателей выступил с воинственным заявлением. Несколько дней назад, утром 7 октября, в Израиле заревели сирены тревоги. Палестинцы атаковали эту страну ракетами и даже сумели проникнуть на территорию Израиля. Страна охвачена паникой и ужасом.

В эти сложные для новой родины дни Макаревич* прекрасно проводит время в гастрольном туре по Европе. Артист решил выйти на связь и в социальных сетях высказался о конфликте.

"Сегодня завершили тур по Германии и завтра летим в Лондон. Желаю удачи нашим бойцам и считаю часы и дни до нашей победы. Пожалуйста, будьте живы", – патетично заявил музыкант.

К слову, ранее слова в поддержку второй Отчизны в социальных сетях написала известная российская телеведущая Ксения Собчак. Ее теплые высказывания в адрес еще одной родины взбесили российских интернет-пользователей.

*признан иностранным агентом на территории Российской Федерации


Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
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