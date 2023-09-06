С недовольного евреями Макаревича* сбили спесь: Кто дал ему право?!

С недовольного евреями Макаревича* сбили спесь: Кто дал ему право?!
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Слова музыканта о "неправильных" евреях сочли возмутительными

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ АНДРЕЕМ ВАДИМОВИЧЕМ МАКАРЕВИЧЕМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА АНДРЕЯ ВАДИМОВИЧА МАКАРЕВИЧА. 

Недавно лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич* пожаловался на евреев, которые проживают в Израиле. Мол, среди них очень мало образованных и деятелей культуры. По мнению музыканта, таких евреев следует отправить в Россию, чтобы они чего-нибудь добились и потом вернулись на родину. Макаревич* дал понять, что себя причисляет к тем, кто создавал "великую культуру".

Обозреватель "Аргументов и фактов" Владимир Полупанов возмущен словами лидера группы "Машина времени". По словам журналиста, в заявлении Макаревича* прослеживается антисемитизм, шовинизм и ксенофобия. "Кто, интересно, дал ему право указывать – кто нужен стране, а кто нет?", – пишет Полупанов. Он считает: мойщик посуды в Израиле приносит куда больше пользы, чем музыкант. 

Кстати, обозреватель назвал нескромной попытку Андрея причислить себя к создателям великой культуры. Среди таких людей – Чайковский, Мусоргский, Прокофьев, чьи творения конвертируемы в тех странах, где не говорят по-русски. Композиции "Машины времени" же можно причислить к массовой культуре, но никак не к великой, поскольку пригодны "для временного пользования". Таким образом Полупанов попытался сбить спеть с вечно недовольного и высокомерного Макаревича*.

Ранее "Утро.ру" вспоминало самые громкие высказывания Андрея Макаревича* о россиянах. 

* внесен Минюстом РФ в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента. 

Источник: Аргументы и факты ✓ Надежный источник
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