"Привыкли гадить": самые громкие высказывания Макаревича* о России и ее жителях

"Привыкли гадить": самые громкие высказывания Макаревича* о России и ее жителях
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
За полтора года музыкант наговорил такого, из-за чего русские никогда его не простят

В 2022 году лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич* переехал в Израиль ко своей супруге Эйнат Кляйн, которая вскоре подарила музыканту сына. Оказавшись на Земле обетованной, народный артист России принялся рьяно критиковал проведение спецоперации на Украине. Резкие высказывания Макаревича о родине вынудили его соотечественников записать его в предатели.

Пожалуй, самыми громкими стали слова о россиянах, которые раскритиковали бежавших из РФ артистов. "Это Россия уехала от вас, мудачье. Потому что Россия – они, а не вы", – выдал Макаревич*. Также музыкант назвал уехавших коллег лучшими представителями российской культуры, что поразило многих оставшихся на родине представителей шоу-бизнеса. 

Еще одна известная фраза Макаревича: "Этот народ уже не спасти". Разумеется, артист так высказался о русских. Очевидно, музыкант решил дистанцироваться от соотечественников. Еще он сравнил их с кочевниками, которые "привыкли гадить" и "не заботиться о чистоте". Мол, это осталось у русских еще со времен татарского ига. 

Кроме того, Андрей в одном из интервью дал понять, что не готов мириться с иными политическими взглядами. Мол, он готов вычеркнуть из своей жизни всех, кто думает не так, как он. О возвращении в Россию Макаревич не говорит, но признается: очень скучает по рыбалке и тихой охоте. 

* Андрей Макаревич внесен Минюстом РФ в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента. 

Источник: News.ru ✓ Надежный источник
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