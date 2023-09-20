Артисту плевать на судьбу соотечественников

МАТЕРИАЛ ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН ИНОАГЕНТОМ АНДРЕЕМ ВАДИМОВИЧЕМ МАКАРЕВИЧЕМ ИЛИ КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОАГЕНТА АНДРЕЯ ВАДИМОВИЧА МАКАРЕВИЧА



В 2014 году лидер группы "Машина времени" не поддержал присоединение Крыма, и уже тогда многие поняли, кем он является на самом деле. После начала спецоперации Андрей Макаревич* окончательно обосновался в Израиле, женился там на женщине помоложе, которая родила ему ребенка. О возвращении на родину артиста не может быть и речи, ведь он то и дело говорит гадости о России.

Бросивший Россию иноагент Андрей Макаревич* продолжает злорадствовать и критиковать россиян. Таким образом артист только настраивает против себя людей, сидя в Израиле.

На днях певец публично порадовался новой беде бывших соотечественников и поиздевался над ними. Макаревич* высказался об антироссийских санкциях на ввоз в Россию некоторых лекарств.

"По башке получили жители, которые делали вид, что все хорошо. Теперь они сидят без лекарств и говорят: "А как же так?" А вот так. Сидите без лекарств", – заявил Макаревич*.



Сейчас карьера Макаревича* в России полностью разрушена, хотя когда-то он собирал здесь полные залы и вел популярные проекты на телевидении, такие как программа "Смак". Певец закрыл свое ИП в России, кроме того его признали иноагентом.

* – признан иноагентом по решению Минюста РФ