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После начала специальной военной операции часть отечественных звезд решили, что западная политическая конъюнктура для них дороже поклонников. Артисты, которые зарабатывали в России многомиллионные гонорары, в одночасье стали демонстративно ненавидеть нашу страну, народ и коллег по цеху с патриотическими взглядами.
Не отстала от них и народная артистка СССР Ада Роговцева. Звезда, имеющая тесные связи преступным киевским режимом и награжденная многочисленными украинскими наградами, посчитала российский народ виновным в происходящих событиях и призвала покаяться.
Кроме того, актриса театра и кино прошлась по режиссеру Никите Михалкову и покойному художественному руководителю МХТ Олегу Табакову. Впрочем, ни бывшие поклонники, ни коллеги не оценили хамских высказываний Ады Роговцевой.
Знаменитый советский сценарист, драматург, актер и педагог Аркадий Инин и вовсе был шокирован скандальными заявлениями русофобки. 85-летний кинематографист осудил свою 86-летнюю коллегу в интервью газете "Аргументы и факты".
"Что у них там в головах происходит?" – задал риторический вопрос Аркадий Инин.
По его словам, Ада Роговцева ужа стала яростным врагом России. Действительно, она ненавидит все, что связано нашей страной.
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