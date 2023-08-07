"Выродки": советская актриса Роговцева унизила Михалкова и Табакова

"Выродки": советская актриса Роговцева унизила Михалкова и Табакова
Ада Роговцева. Фото: YouTube.com
Знаменитость ненавидит все связанное с современной Россией

Звезда советских экранов Ада Роговцева в свежем интервью заявила, что российские звезды "подкладываются" под российскую власть, потому что боятся все потерять. Актриса назвала российского кинематографиста Никиту Михалкова и других российских звезд "выродками", которые якобы продались Кремлю. 

То же самое актриса заявила о Чулпан Хаматовой. По словам 86-летней советской звезды, актриса не хотела сразу осуждать российскую пропаганду, так как боялась потерять свой благотворительный фонд в России. 

"Они подкладываются под все системы и схемы. Есть выродки, как Никита Михалков. Покойный Табаков. Я скажу, почему он на это пошел. Трусость. Он руководил большим театром и не только им. Это же был концерн такой, студии и все. Если бы он пошел против, потерял бы все”, – заявила Роговцева.

Ранее "Утро.ру" писало о том, что Ада Роговцева призвала россиян покаяться за то, что происходит сейчас в мире. Героиня картины "Салют, Мария!" заявила, что россиян ждет неминуемая расплата, а за их действия прощение может наступить только через несколько поколений. 

Напомним, Ада Роговцева – советская и украинская актриса театра и кино. Герой Украины, народная артистка СССР, лауреат Государственной премии УССР имени Т. Г. Шевченко, Государственной премии Украины имени А. П. Довженко. С 2014 года актриса выражает явную русофобскую позицию. 

Источник: Говорит Суханов • Требует проверки
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