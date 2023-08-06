"Я вас ненавижу!": советская актриса Роговцева обратилась к россиянам

Знаменитость показала свое лицо

Звезда советских экранов Ада Роговцева дала расширенное интервью, в котором призвала россиян покаяться в связи со сложившейся общеполитической ситуации в мире. Героиня киноленты "Салют, Мария!" заняла сторону Украины в российско-украинском конфликте.



Советская актриса выступала на передовой перед ВСУ и всячески поддерживала недружественные России акции. Она уверена, что украинцы долго не простят русских. Именно поэтому, по ее словам, россиянам надо покаяться.

"Я будто полный стакан, переполненный ненавистью. Я ненавижу!.. Что они здесь делают? Что же вы делаете, по какому праву? Вы нелюди! А если вы нелюди, я вас ненавижу!", – обратилась она к россиянам.

Кроме того, актриса считает, что русских возможно простят только через несколько поколений. При этом абсолютно все россияне должны получить расплату.

"Я бы уничтожала их, уничтожала и уничтожала. Прости меня, Господи, но это так", – заявила артистка.

86-летняя Роговцева добавила, что сейчас взахлеб читает книгу по истории Украины и восторгается ею. Актриса считает, что самосознание украинцев как нации начало проявляться только недавно. Раньше они жили как неудавшийся отросток СССР.

Напомним, звезда советских киноэкранов Ада Роговцева живет в Киеве и всячески поддерживает ВСУ. Бывший президент Украины Виктор Ющенко много лет назад присвоил ей звание героя Украины.

Ранее "Утро.ру" писало о том, что знакомые и коллеги в шоке от того, как изменилась советская актриса Ада Роговцева.