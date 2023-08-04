Поливает Россию грязью: что произошло с советской актрисой Роговцевой

Знакомый рассказал, что думает о ее выходках

Известная советская и украинская актриса Ада Роговцева с 2014 года не скрывает своего отношения к России. Она называла страну "агрессором" и "монстром", а людей, которые поддерживают политику российской власти, "выродками", требуя их уничтожения.

Знакомые в шоке от того, как изменилась артистка – ведь они ее знали очень добрым, тонким и чувственным человеком. Такими впечатлениями о ней поделился актер Юрий Назаров, который поддерживает Россию в действиях на Украине.

Он отметил, что видит в ней прекрасную русскую актрису – ведь она играла в Русском драматическом театре в Киеве. И от того, что с Роговцевой происходит сейчас, ему очень больно.

"Ужас. Думаю, здесь два момента работают. Во-первых, она впитала в себя всю эту грязь, что льется на Россию, и перестала зерна от плевел отличать – их там всех конкретно обрабатывают на Украине. Во-вторых, все-таки возраст", – объясняет Назаров, что произошло с актрисой.

Он указал, что к старости сохранить ясность ума бывает сложно, и, вероятно, 86-летняя Роговцева с этим не справилась.

При этом артист подчеркнул, что ему очень жаль из-за высказываний коллеги о России.

Ада Роговцева известна своими ролями в кинокартинах "Вечный зов", "Салют, Мария" и других. Всего в ее карьере более 150 работ.