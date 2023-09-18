Журналист Шейнин жестко унизил иноагента Макаревича*

Телеведущий прокомментировал интервью беглого русофоба

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ АНДРЕЕМ ВАДИМОВИЧЕМ МАКАРЕВИЧЕМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА АНДРЕЯ ВАДИМОВИЧА МАКАРЕВИЧА



Еще полтора года назад народный артист России Андрей Макаревич* вместе с рок-группой "Машина времени" блистал на родине, пользовался огромной популярностью и зарабатывал многомиллионные гонорары. Однако после начала специальной военной операции музыкант внезапно переквалифицировался в политологи, сбежал в Израиль и принялся плеваться в своих же поклонников.

Из-за многочисленных русофобских заявлений от певца отвернулись не только фанаты, но и коллеги по цеху. Впрочем, Андрей Макаревич* уже вошел во вкус и не может остановиться. На днях артист поддержал западные санкции против российского народа.

Кроме того, рокер заявил, что участвовал в шабашах в поддержку преступного киевского режима. По его словам, артисты, выступающие за ВСУ, не являются марионетками Запада. А те, кто поддерживает Армию России, наоборот, – марионетки российских властей, считает беглый иноагент.

Разумеется, хамские высказывания Андрея Макаревича* не могли остаться без ответа – россияне принялись жесткого критиковать некогда любимого певца. Журналист Артем Шейнин тоже поставил на место русофоба. В своем телеграмм-канале телеведущий прокомментировал интервью звезды рока.

"Еще немного 'занимательной энтомологии'" – начал Артем Шейнин.

Иными словами, журналист жестко унизил музыканта, сравнив его с насекомым. Именно их и изучает наука энтомология.

Ранее певица и композитор Екатерина Семенова также поставила на место Андрея Макаревича*.

*Признан иностранным агентом, согласно решению Минюста РФ