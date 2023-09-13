Ликвидировали: плюющий в россиян Макаревич* получил по заслугам

Ликвидировали: плюющий в россиян Макаревич* получил по заслугам
Андрей Макаревич*. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Поливающего страну грязью артиста щелкнули по носу

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ АНДРЕЕМ ВАДИМОВИЧЕМ МАКАРЕВИЧЕМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА АНДРЕЯ ВАДИМОВИЧА МАКАРЕВИЧА. 

Было время, когда Андрея Макаревича* называли одним из самых любимых слушателями музыкантов в стране. Но на сегодняшний день от его армии поклонников практически ничего не осталось. Артист никогда не мог похвастаться безупречной репутацией, но за последний год ситуация усугубилась еще больше.

Весной 2022-го он покинул страну и запустил череду русофобских высказываний, которая не прекращается по сей день. В результате на музыканта ополчились многие поклонники и коллеги. Однако последним гвоздем в гроб его карьеры в России стало признание артиста иноагентом.

То, что Макаревич* не выступит вместе с "Машиной времени" на родине еще очень долго, стало понятно сразу после его отъезда. Но теперь многие сомневаются, что это вообще когда-либо произойдет. Находясь за границей, музыкант продолжается плевать в родную страну и россиян. Тем временем ниточек, связывающих его с Россией, остается все меньше.

СМИ удалось выяснить, что накануне ИП Андрея Макаревича* ликвидировали. На этот счет, как сообщается, он получал гонорары за свои концерты. Было ли это решением артиста, или же таким образом его решили наказать за скандальные выходки – не уточняется. Как бы там ни было, музыкант получил по заслугам за свои высказывания. Впрочем, действующие бизнесы в России, по информации СМИ, у него пока еще остались. 

Ранее "Утро.ру" писали о том, что с недовольного евреями Макаревича* сбили спесь.

* внесен Минюстом РФ в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.  


Фоторепортаж
Макаревича-младшего пугает нарисованный Безруков
ИТАР-ТАСС © ИТАР-ТАСС © ИТАР-ТАСС ©
ИТАР-ТАСС © ИТАР-ТАСС © ИТАР-ТАСС © ИТАР-ТАСС © +
Источник: Экспресс газета ✓ Надежный источник
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