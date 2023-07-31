"Старый предатель": погнанный Васильев примкнул к плюющим в Россию Вайкуле и Пугачевой

"Старый предатель": погнанный Васильев примкнул к плюющим в Россию Вайкуле и Пугачевой
Александр Васильев. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Народ в шоке от поступка историка моды

Уже который день народ обсуждает скандальный фестиваль в Юрмале, который успели прозвать антироссийским шабашем. Лайма Вайкуле умудрилась собрать вместе предателей Родины и иноагентов. Более того, латвийская певица сразу обозначила, что "часть собранных средств пойдет на поддержку Украинской армии".

Неудивительно, что многие сочли поступок Лаймы Вайкуле плевком в адрес России, подарившей ей славу и деньги. То же самое, по мнению соотечественников, продемонстрировала и Алла Пугачева, появившаяся на фестивале давней подруги. Как оказалось, к этой компании примкнул еще один человек, когда-то любимый многими россиянами.

На фотографиях с мероприятия, появившихся в телеграм-канале "НЕБОЖЕНА", запечатлели бывшего ведущего "Модного приговора" Александра Васильева. Стоит отметить, что для многих присутствие в зале историка моды стало настоящим шоком. 

"Старый предатель. Противно смотреть. Эх, Васильев, нашим-вашим вместе пляшем. Разочаровал" – рассуждают пользователи. 

Александр Васильев. Фото: социальные сиети

При этом некоторые в комментариях заявили, что звезда "Модного приговора" давно уже показала свою позицию, спешно покинув Россию. За это, мол, историка моды и погнали с телевидения. Ранее "Утро.ру" писало о том, что всплыла страшная правда о прошлом Лаймы Вайкуле. 

Источник: Телеграм-канал "НЕБОЖЕНА" ✓ Надежный источник
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