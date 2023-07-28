"Ее дядя был правой рукой Гитлера": всплыла страшная правда о прошлом Вайкуле

Теперь все стало на свои места

Латвийская певица Лайма Вайкуле не живет в России, где построила карьеру и заработала целое состояние. Она предпочла отвернуться от страны, которая дала ей славу и поклонников. Сейчас артистка живет за рубежом и всячески критикует Россию и своих бывших поклонников, поливая грязью и унижая.

Недавно Лайма Вайкуле сделала еще одну гадость и публично унизила своих российских коллег по шоу-бизнесу. Артистка не стала приглашать артистов из России на фестиваль "Рандеву" в Юрмале. Скорее всего, на него и так бы никто не поехал, но самолюбование Вайкуле своим собственным гадким жестом все же взбесило многих.

Фестиваль Лаймы Вайкуле "Рандеву" в Юрмале должен пройти 28, 29 и 30 июля. Изначально мероприятие должно было состояться в прошлом году, но из-за ситуации в общемировой политике его перенесли. В этом году среди приглашенных артистов – певцы из Украины и России, которые не поддержали СВО.

Народная артистка России Раиса Рязанова прокомментировала попытки Вайкуле организовать русофобский фестиваль.

"Ее корни и взгляды понятны. Так что все ясно – фашистка помогает другим фашистам. Вайкуле, не стыдясь, а даже с гордостью рассказывает направо и налево, что ее дядя-эсесовец был в Латвии чуть ли не правой рукой Гитлера", – рассказала Рязанова.

Ранее "Утро.ру" писало о том, что фестиваль Лаймы Вайкуле назвали "сборищем русофобов".