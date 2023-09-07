Стало известно о российских покровителях беглянки Хаматовой

Шахназаров уверен, что звезда вернется на родину

Актриса театра и кино Чулпан Хаматова до начала специальной военной операции пользовалась огромным уважение в России. Многочисленные поклонники восхищались не только творческими данными артистки, но и ее общественной деятельностью. Однако в одночасье все рухнуло.

Народная артистка России не просто сбежала из страны, но и начала поливать ее грязью. Карьера звезды пошла под откос, поэтому сегодня она вынуждена подрабатывать свадебным генералом на вечеринках беглых олигархов-иноагентов.

Чулпан Хаматова, ужиная со всеми желающими за деньги – около десяти тысяч евро стоит данное мероприятие, – даже начала собирать деньги на помощь Украине, что впрочем не прибавило ей популярности.

Меж тем, бывшие поклонники актрисы удивляются, почему она до сих пор не признана иностранным агентом, как другие беглые русофобы. Кажется, журналист Михаил Шахназаров знает ответ.

Блогер на своем ютуб-канале рассказал о российских высокопоставленных покровителях Чулпан Хаматовой. Более того, публицист уверен, что скоро артистка уже бывала в стране после побега и вернется сюда вновь.

"Не сомневаюсь, что она была в России. То, что ей звонили значимые люди, она не раз говорила", – подчеркнул Михаил Шахназаров.

Напомним, Чулпан Хаматова накинулась на Лию Ахеджакову после скандала с флагом Украины.