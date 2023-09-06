Разошлись во взглядах: Хаматова разорвала связь с подругой

Чулпан Хаматова долгие годы общалась с коллегой, но потом связь прервалась

После начала спецоперации на Украине некоторые деятели искусства предпочли покинуть Россию. Так, например, поступила народная артистка России Чулпан Хаматова. Больше года она живет в Латвии и работает в рижском театре. А вот ее коллега по фильму и бывшая подруга Дина Корзун, которая много лет прожила за границей, напротив, вернулась на родину вместе с семьей.

Корзун и Хаматова немало времени посвятили фонду "Подари жизнь". В 2021 году Дина предпочла покинуть его, поскольку посчитала, что ее участие больше не требуется. По словам 52-летней актрисы, ее связь с Хаматовой была разорвала намного раньше. Коллеги не общаются уже порядка пяти лет.

И дело не столько в том, что бывшие подруги разошлись во взглядах. Просто на общение не было времени, уверяет Корзун. Артистка призналась, что порой не может встретиться даже с самыми близкими друзьями. Также Дина заметила: многие стали более избирательными в своих контактах.

Ранее народная артистка РСФСР Светлана Немоляева высказалась о покинувшей Россию Чулпан Хаматовой. 86-летняя актриса не понимает поведения своей коллеги. Подробнее об этом писало "Утро.ру".

