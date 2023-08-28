Немоляева прошлась по облившей грязью Россию Хаматовой

Актриса не понимает коллегу

Народная артистка России Светлана Немоляева стала почетной гостьей патриотического Открытого российского кинофестиваля "Волгоградский факел". Актриса не смогла обойти тему уехавших из России звезд, которые из-за рубежа поливают грязью свою родину. В частности, речь пошла о тех, кто мог бы остаться на родине и строить карьеру дальше, но по каким-то неведомым причинам решил все бросить и начать жизнь с нуля, надеясь на призрачные обещания западного начальства.

Светлана Немоляева прокомментировала поведение Чулпан Хаматовой, которая бросила родину и теперь заявляет, что ей "стыдно, что она из России". Актриса отметила, что не понимает таких выпадов. При этом она могла бы с легкостью понять тех, кто уехал из России из-за денег. У кого-то за границей была недвижимость, сбережения. Но тех, кто покинул страну ради каких-то идей, она понять не может.

"Когда ты при этом начинаешь обливать свою страну грязью для того, чтобы выслужиться за рубежом, – вот этого ни принять, ни понять не могу. Это ужасное поведение", – заявила Немоляева.

Ранее "Утро.ру" писало о том, что Чулпан Хаматовой изменили жалованье в Рижском театре. При этом работы у нее стало еще больше.