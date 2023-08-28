Немоляева прошлась по облившей грязью Россию Хаматовой

Немоляева прошлась по облившей грязью Россию Хаматовой
Чулпан Хаматова. Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Актриса не понимает коллегу

Народная артистка России Светлана Немоляева стала почетной гостьей патриотического Открытого российского кинофестиваля "Волгоградский факел". Актриса не смогла обойти тему уехавших из России звезд, которые из-за рубежа поливают грязью свою родину. В частности, речь пошла о тех, кто мог бы остаться на родине и строить карьеру дальше, но по каким-то неведомым причинам решил все бросить и начать жизнь с нуля, надеясь на призрачные обещания западного начальства. 

Светлана Немоляева прокомментировала поведение Чулпан Хаматовой, которая бросила родину и теперь заявляет, что ей "стыдно, что она из России". Актриса отметила, что не понимает таких выпадов. При этом она могла бы с легкостью понять тех, кто уехал из России из-за денег. У кого-то за границей была недвижимость, сбережения. Но тех, кто покинул страну ради каких-то идей, она понять не может. 

"Когда ты при этом начинаешь обливать свою страну грязью для того, чтобы выслужиться за рубежом, – вот этого ни принять, ни понять не могу. Это ужасное поведение", – заявила Немоляева. 

Ранее "Утро.ру" писало о том, что Чулпан Хаматовой изменили жалованье в Рижском театре. При этом работы у нее стало еще больше. 

Источник: Аргументы и факты ✓ Надежный источник
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