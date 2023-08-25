Работы много, денег мало: Хаматовой изменили зарплату на чужбине

Работы много, денег мало: Хаматовой изменили зарплату на чужбине
Чулпан Хаматова. Фото: Ekaterina Tsvetkova/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Актрисе приходится привыкать затягивать поясок

Год назад российская актриса и общественница Чулпан Хаматова разрушила свою жизнь, бросила родину и улетела за границу, где теперь с нуля пытается создать подобие нормального существования звезды. Однако там ей никто не поет дифирамбов, не купает в овациях, а работать ей приходится, не разгибаясь. 

В Новом Рижском театре дела у Хаматовой идут ни шатко ни валко. После творческой неудачи и отмены спектакля Хаматова пытается продолжать работу, но поезд уже ушел. Как стало известно, нагрузка на актрису значительно увеличилась, а зарплата сократилась. 

После многочисленных жалоб 47-летней актрисе увеличили жалование, но и работы прибавили в несоизмеримом размере. 

Напомним, раньше Хаматова работала в "Современнике" и в Театре Наций, где была одной из самых востребованных и высокооплачиваемых звезд. Конечно, после всего сказанного такой жизни уже не будет.

Согласно новому контракту в Латвии, Чулпан Хаматовой будут платить в новом сезоне не 800 евро в месяц (это около 82 тысяч рублей), как раньше, а €1200 (примерно 123 тысяч рублей). Но конечно, для жизни в Европе таких денег очень мало, а работы стало больше. 

В новом сезоне Хаматова будет играть в моноспектакле Post Scriptum и в постановке Алвиса Херманиса "Страна глухонемых" по мотивам фильма Валерия Тодоровского "Страна глухих".

Ранее "Утро.ру" писало о том, что Чулпан Хаматова взвыла в Латвии после отмены спектакля и унижения. 

Источник: "Абзац" ✓ Надежный источник
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