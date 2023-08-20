Хаматова взыла в Латвии из-за унижения после спектакля

Хаматова взыла в Латвии из-за унижения после спектакля
Чулпан Хаматова. Фото: Ekaterina Tsvetkova/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Актрисе надо как-то зарабатывать

В прошлом году актриса Чулпан Хаматова примкнула к обществу беглых российских знаменитостей и улетела жить в Латвию, где у нее есть какой никакой дом. Актрисе приходится нелегко за границей, где она после своих антироссийских выпадов начала жизнь с нуля. Новые соотечественники ее не жалуют так, как она привыкла в России, да и с работой выходит нескладеха. 

В Новом Рижском театре дела у Хаматовой идут ни шатко ни валко. После творческой неудачи и отмены спектакля Хаматова пытается понемногу реабилитироваться перед новым начальством, и театр дал ей второй шанс.

В ноябре Чулпан Хаматова выйдет на сцену. Но из-за того, что она так и не выучила латышский, будет играть роль глухонемой. Актриса задействована в спектакле режиссера Алвиса Херманиса "Страна глухих", который поставлен по картине Валерия Тодоровского. Именно благодаря этому фильму Хаматова стала популярной в России в 90-х.

Стоит отметить, что в России многие замечают пренебрежительное отношение к Хаматовой. Бывшие поклонники считают, что актрису попросту публично унижают. Она же вынуждена, не поднимая головы, терпеть все тяготы, ведь ей надо выслуживаться. 

Политик Роман Худяков считает, что актриса попросту лицемерит, чтобы найти место потеплее. А когда все стали ее унижать из-за провального спектакля, она публично взвыла в одном из интервью.

"Как она убивалась, когда закрыли ее моноспектакль, куда вообще не ходили люди. И даже говорила, что выбрала не ту профессию – "ей бы быть бухгалтером". Судя по вывезенным из России деньгам, считать она умеет", – заявил Худяков.

Ранее "Утро.ру" писало о том, что Хаматова начала собирать деньги для Украины. 

Источник: Роман Худяков • Требует проверки
новости партнеров
По теме

Неслыханное хамство: в Европе грубо обозвали Россию

На Западе забыли о дипломатии

Звезда "Голоса" Круглова рассекретила комьюнити с участием SHAMANa

Певцов объединила интересная идея

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей