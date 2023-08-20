Хаматова взыла в Латвии из-за унижения после спектакля

Актрисе надо как-то зарабатывать

В прошлом году актриса Чулпан Хаматова примкнула к обществу беглых российских знаменитостей и улетела жить в Латвию, где у нее есть какой никакой дом. Актрисе приходится нелегко за границей, где она после своих антироссийских выпадов начала жизнь с нуля. Новые соотечественники ее не жалуют так, как она привыкла в России, да и с работой выходит нескладеха.

В Новом Рижском театре дела у Хаматовой идут ни шатко ни валко. После творческой неудачи и отмены спектакля Хаматова пытается понемногу реабилитироваться перед новым начальством, и театр дал ей второй шанс.

В ноябре Чулпан Хаматова выйдет на сцену. Но из-за того, что она так и не выучила латышский, будет играть роль глухонемой. Актриса задействована в спектакле режиссера Алвиса Херманиса "Страна глухих", который поставлен по картине Валерия Тодоровского. Именно благодаря этому фильму Хаматова стала популярной в России в 90-х.

Стоит отметить, что в России многие замечают пренебрежительное отношение к Хаматовой. Бывшие поклонники считают, что актрису попросту публично унижают. Она же вынуждена, не поднимая головы, терпеть все тяготы, ведь ей надо выслуживаться.

Политик Роман Худяков считает, что актриса попросту лицемерит, чтобы найти место потеплее. А когда все стали ее унижать из-за провального спектакля, она публично взвыла в одном из интервью.

"Как она убивалась, когда закрыли ее моноспектакль, куда вообще не ходили люди. И даже говорила, что выбрала не ту профессию – "ей бы быть бухгалтером". Судя по вывезенным из России деньгам, считать она умеет", – заявил Худяков.



Ранее "Утро.ру" писало о том, что Хаматова начала собирать деньги для Украины.