"Скулит от ран": покинувший Россию Нагиев впал в депрессию

Поклонники обеспокоены состоянием актера

Знаменитый артист и телеведущий Дмитрий Нагиев в прошлом году резко пропал из поля зрения своих поклонников. В качестве ведущего телешоу он больше не выступает, да и новые фильмы и сериалы с ним не выходят. Вместе с тем, Нагиев стал реже выходить на связь с подписчиками в социальных сетях, а когда выкладывает новые видео, то заставляет переживать своих фанатов.

Недавно появилась информация о том, что шоумен покинул Россию. Говорили, что он давно обосновался в Италии, а в Россию ездит на заработки. Известно, что артист продолжает выходить на сцену в антрепризном спектакле "Кыся". Также в Сеть недавно сливали фотографии со съемок сериала в России, в котором он, судя по всему, принимает участие.

Сам Дмитрий Нагиев отказывается общаться с прессой и рассказывать о том, что происходит в его жизни. Так что, обо всем публике приходится догадываться. Вчера в микроблоге шоумена появилось новое видео, посмотрев которое многие сделали вывод о том, что он страдает от депрессии.

Ролик снят в черно-белых красках. В кадре актер идет по улице и томно смотрит вдаль.

"Все серое, как привыкли", – подписал видео исполнитель главной роли в сериале "Физрук".

В комментариях пользователи написали, что он явно переживает, коль весь мир видит в сером. Кто-то ему посочувствовал, а кто-то поругал шоумена за то, что он, будучи мужчиной, расклеился.

"Плохо ему, видите ли... Настоящий мужчина защищает родину, а не скулит от душевных ран. Разочаровывайте!" – обратились к Дмитрию Нагиеву фанаты.