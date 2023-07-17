"Скулит от ран": покинувший Россию Нагиев впал в депрессию

"Скулит от ран": покинувший Россию Нагиев впал в депрессию
Дмитрий Нагиев. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Поклонники обеспокоены состоянием актера

Знаменитый артист и телеведущий Дмитрий Нагиев в прошлом году резко пропал из поля зрения своих поклонников. В качестве ведущего телешоу он больше не выступает, да и новые фильмы и сериалы с ним не выходят. Вместе с тем, Нагиев стал реже выходить на связь с подписчиками в социальных сетях, а когда выкладывает новые видео, то заставляет переживать своих фанатов. 

Недавно появилась информация о том, что шоумен покинул Россию. Говорили, что он давно обосновался в Италии, а в Россию ездит на заработки. Известно, что артист продолжает выходить на сцену в антрепризном спектакле "Кыся". Также в Сеть недавно сливали фотографии со съемок сериала в России, в котором он, судя по всему, принимает участие. 

Сам Дмитрий Нагиев отказывается общаться с прессой и рассказывать о том, что происходит в его жизни. Так что, обо всем публике приходится догадываться. Вчера в микроблоге шоумена появилось новое видео, посмотрев которое многие сделали вывод о том, что он страдает от депрессии. 

Ролик снят в черно-белых красках. В кадре актер идет по улице и томно смотрит вдаль. 

"Все серое, как привыкли", – подписал видео исполнитель главной роли в сериале "Физрук". 

В комментариях пользователи написали, что он явно переживает, коль весь мир видит в сером. Кто-то ему посочувствовал, а кто-то поругал шоумена за то, что он, будучи мужчиной, расклеился. 

"Плохо ему, видите ли... Настоящий мужчина защищает родину, а не скулит от душевных ран. Разочаровывайте!" – обратились к Дмитрию Нагиеву фанаты.

Источник: Экспресс газета ✓ Надежный источник
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