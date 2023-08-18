Немая и глухая: русофобке Хаматовой нашли неожиданное применение в Латвии

Актрисе подобрали подходящую работу

В прошлом году некогда любимая российской публикой Чулпан Хаматова покинула Россию вслед за некоторыми другими коллегами. Артистка перебралась в Латвию, но продолжила напоминать о себе русофобскими выходками. Из-за хамских высказываний от звезды отвернулись многие поклонники и коллеги, да и дела за границей шли не слишком хорошо.

Как известно, в Риге у актрисы есть собственный дом, в который необходимо вкладывать средства. Кроме того, она перебралась за рубеж вместе с тремя дочками. Поскольку стабильного заработка Хаматова лишилась, ей пришлось искать за границей дополнительные источники дохода. Задача осложнялась тем, что знаменитость не может похвастаться знанием латышского языка.

Несмотря на все проблемы, уехавшей из России актрисе нашли неожиданное применение за границей. Стало известно, что Чулпан Хаматова, которую теперь в родной стране называют русофобкой, сыграет в спектакле Нового Рижского театра. При этом знание языка звезде не потребуется.

Как выяснилось, героиня актрисы – немая и глухая. Сообщается, что Чулпан Хаматова сыграет на сцене театра роль глухонемой в сценической версии "Страна глухих". Много лет назад, как известно, она снялась в одноименном фильме Валерия Тодоровского. Именно эта работа стала для нее знаковой.

Ранее "Утро.ру" писало, что обманутая Хаматова не спешит возвращаться в Россию.