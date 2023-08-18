Немая и глухая: русофобке Хаматовой нашли неожиданное применение в Латвии

Немая и глухая: русофобке Хаматовой нашли неожиданное применение в Латвии
Чулпан Хаматова. Фото: Ekaterina Tsvetkova / Global Look Press / www.globallookpress.com
Актрисе подобрали подходящую работу

В прошлом году некогда любимая российской публикой Чулпан Хаматова покинула Россию вслед за некоторыми другими коллегами. Артистка перебралась в Латвию, но продолжила напоминать о себе русофобскими выходками. Из-за хамских высказываний от звезды отвернулись многие поклонники и коллеги, да и дела за границей шли не слишком хорошо.

Как известно, в Риге у актрисы есть собственный дом, в который необходимо вкладывать средства. Кроме того, она перебралась за рубеж вместе с тремя дочками. Поскольку стабильного заработка Хаматова лишилась, ей пришлось искать за границей дополнительные источники дохода. Задача осложнялась тем, что знаменитость не может похвастаться знанием латышского языка.

Несмотря на все проблемы, уехавшей из России актрисе нашли неожиданное применение за границей. Стало известно, что Чулпан Хаматова, которую теперь в родной стране называют русофобкой, сыграет в спектакле Нового Рижского театра. При этом знание языка звезде не потребуется.

Как выяснилось, героиня актрисы – немая и глухая. Сообщается, что Чулпан Хаматова сыграет на сцене театра роль глухонемой в сценической версии "Страна глухих". Много лет назад, как известно, она снялась в одноименном фильме Валерия Тодоровского. Именно эта работа стала для нее знаковой.

Ранее "Утро.ру" писало, что обманутая Хаматова не спешит возвращаться в Россию.

Фоторепортаж
СМИ: Хаматова рухнула на лед вниз головой
"Твой день" © "Твой день" ©
"Твой день" © "Твой день" © "Твой день" ©
Источник: Аргументы и факты ✓ Надежный источник
новости партнеров
По теме

"С Россией покончено?": в Британии сделали заявление о развязанной Западом войне

Местные слабо понимают политику властей

Лолита рассказала о судьбе живущей в Болгарии взрослой дочери

Как живет окончившая ВУЗ дочь звезды

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей