"Вы всему виной": сбежавший из России Назаров взбесил народ своей выходкой

"Вы всему виной": сбежавший из России Назаров взбесил народ своей выходкой
Дмитрий Назаров. Фото: Ekaterina Tsvetkova/ Russian Look/ Globallookpress.com
Актер выслуживается перед своим новым правительством

Актер Дмитрий Назаров вместе с женой живет за границей уже больше года. Звезду уволили из МХТ им. Чехова и со скандалом проводили из родной страны. Теперь Назаров сидит за рубежом и пытается как-то привлечь к себе внимание, пишет скандальные и далекие от высоких стихи. 

Судя по всему, заработка за границей у Назарова так и нет. Во Франции со спектаклями и съемками дела не сложились, а о работе в России не может быть и речи. В июне он хотел выстпить в Прибалтике, но тоже не вышло.

Назаров готовил спектакль "Ламур-Мур или держава набекрень", в котором хотел читать произведения собственного сочинения, конечно, русофобские. На этом актер словно помешался в последнее время. Но билеты на спектакль не продавались

Тем не менее, основной аудиторией в его соцсетях были и остаются россияне, на которых он и рассчитывает. На днях Дмитрий Назаров опубликовал очередное творение сомнительного смысла. 

"Когда твой мозг в крови чужой// И ненавистью полон,// Нет силы времени, друг мой, понять, что ты всему виной. И побежден, и поражен, и властью обворован".

Никакого нового смысла читатели в речи Назарова не увидели. Все было как под копирку об одном и том же, о какой-то странной стране, на которую он ужасно обижен. Народ пришел в бешенство от такой какофонии и закидал Назарова помидорами. 

Впрочем, некоторые решили, что эти строки вполне подходят под действия одной соседней к нам страны.

Источник: Telegram • Требует проверки
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