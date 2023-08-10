"Удручающее зрелище": вид сбежавших из России артистов ошарашил народ

Звезды сильно изменились

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН И (ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ БОРТНИКОМ ЕГОРОМ МИХАЙЛОВИЧЕМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА БОРТНИКА ЕГОРА МИХАЙЛОВИЧА.

Многие звезды отечественного шоу-бизнеса на фоне происходящих в мире событий покинули Россию. Кто-то сделал это тихо, избежав громких высказываний, а кто-то, сидя за бугром, поливает грязью годами кормившую страну. Тем, кто принял решение остаться за границей, пророчили не очень завидное будущее. Неудивительно, что обиженные поклонники теперь следят за тем, как же живут на чужбине беглецы.

Благо, звезды сами с удовольствием рассказывают подробности своей новой реальности, публикуя новые фотографии и видео в социальных сетях. На днях Лева* из "Би-2" поделился с подписчиками свежим снимком, на котором собрались многие уехавшие артисты.

В кадр попал не только солист известной группы, но и Ингеборга Дапкунайте с Максимом Виторганом. Причем актриса почему-то перед камерой стоит босая. И хотя звезды кажутся счастливым, их вид ошарашил народ. Многие в комментариях стали писать, что до отъезда за границу они выглядели лучше.

"Удручающее зрелище. Натянутые улыбки и осунувшиеся лица. Отвратительные", – осыпали негативом сбежавших артистов пользователи.

Стоит отметить, что Лева* Би-2 этим снимком раскрыл местоположение Ингеборги Дапкунайте. После того, как блондинка порвала связи с Россией о ней долгое время ничего не было известно. Зато теперь стало ясно, что она проводит время в Риге.

* – признан иноагентом по решению Минюста РФ.