"Мне важно прикоснуться к великим": Панин рухнул на колени перед сбежавшей Ахеджаковой

"Мне важно прикоснуться к великим": Панин рухнул на колени перед сбежавшей Ахеджаковой
Алексей Панин. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Артист нашел своего кумира

Алексей Панин улетел из России еще до 24 февраля 2022 года. А вот актриса Лия Ахеджакова покинула страну уже много позже – лишь недавно стало известно, что 85-летняя артистка разъезжает по миру вместе с труппой, оставшись без работы в России.

При этом легендарный испанский актер пытается подбодрить Лию Меджидовну: Панин решил позвонить Ахеджаковой, чтобы выразить свою поддержку. Как уточняет сам – хотел почувствовать, что они "вместе". Разговор оказался долгим, откровенным и задушевным.

"Мне важно, что я могу прикоснуться к таким великим людям", – высказался Панин в интервью для Ксении Собчак.

К слову, Алексей решил набрать и остальных бежавших звезд из чувства коллективной солидарности. Пытался выбить номер Чулпан Хаматовой у Евгения Миронова, однако тот не стал оказывать помощь.

Напомним, Ахеджакова потеряла роли в "Современнике" после критики специальной операции. Новый худрук позвонил актрисе, сообщив, что учреждение завалили просьбами ее уволить, а тот не стал отказывать публике. Лия Меджидовна сожалеет, что не смогла как следует проститься со сценой, ставшей ее жизнью.

А не так давно закативший истерику Панин назвал россиян "дебилами, которые бесят".

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
новости партнеров
По теме

Смертельная комбинация: на Западе в ужасе от обрушившейся на ВСУ проблемы

Дела киевского режима идут все хуже

Популярный пляж в Стамбуле закрыли из-за страшной находки

Туристов уже эвакуировали

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей