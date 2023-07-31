"Мне важно прикоснуться к великим": Панин рухнул на колени перед сбежавшей Ахеджаковой

Артист нашел своего кумира

Алексей Панин улетел из России еще до 24 февраля 2022 года. А вот актриса Лия Ахеджакова покинула страну уже много позже – лишь недавно стало известно, что 85-летняя артистка разъезжает по миру вместе с труппой, оставшись без работы в России.

При этом легендарный испанский актер пытается подбодрить Лию Меджидовну: Панин решил позвонить Ахеджаковой, чтобы выразить свою поддержку. Как уточняет сам – хотел почувствовать, что они "вместе". Разговор оказался долгим, откровенным и задушевным.

"Мне важно, что я могу прикоснуться к таким великим людям", – высказался Панин в интервью для Ксении Собчак.

К слову, Алексей решил набрать и остальных бежавших звезд из чувства коллективной солидарности. Пытался выбить номер Чулпан Хаматовой у Евгения Миронова, однако тот не стал оказывать помощь.

Напомним, Ахеджакова потеряла роли в "Современнике" после критики специальной операции. Новый худрук позвонил актрисе, сообщив, что учреждение завалили просьбами ее уволить, а тот не стал отказывать публике. Лия Меджидовна сожалеет, что не смогла как следует проститься со сценой, ставшей ее жизнью.

А не так давно закативший истерику Панин назвал россиян "дебилами, которые бесят".