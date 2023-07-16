Не сдержал слово: сбежавший из страны Киркоров разочаровал россиян

Исполнитель забыл о своем обещании

Недавно Филипп Киркоров оказался в центре скандала из-за своего поступка. Певец, который ранее отказался от сотрудничества с модным брендом, а недавно посетил их показ в Италии. Этот поступок вызвал негодование у многих россиян.

Киркоров, который всегда был известен своей любовью к моде, неожиданно отказался от сотрудничества с итальянским домом моды год назад. Он заявлял, что не одобряет поведение иностранного бренда, и посылал итальянцев в известном направлении. Но теперь все изменилось, и Филипп Киркоров посетил показ бренда в Италии.

Многие россияне выразили свое возмущение этим поступком. Они напомнили Киркорову о его же словах и назвали его лицемером. Поклонники певца считают, что он не должен был изменять своим принципам и посещать показ модного дома, который ранее критиковал.

Киркоров не отреагировал на критику, но его поступок вызвал широкий резонанс в социальных сетях. Многие пользователи высказали свое недовольство и призвали певца не изменять своим принципам ради моды.

Некоторые журналисты считают, что это не первый раз, когда Филипп Киркоров становится объектом критики. Он уже несколько раз попадал в скандалы из-за своих поступков и высказываний. Но, как говорят эксперты, это не мешает ему оставаться одним из самых популярных певцов в России.