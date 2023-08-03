Обнищал в Испании: сбежавший после СВО Ревва готов вернуться в Россию

Актеру нужно на что-то жить

Юморист Александр Ревва улетел в Испанию после решения властей о начале специальной операции на Украине. Однако, как оказалось, эмигрантским скитаниям шоумена в скором времени должен прийти конец – или же они будут прерваны из-за острой необходимости комика в деньгах.

Известно, что Ревва должен выступить в "Крокусе" на сцене с такими именитыми представителями российского шоу-бизнеса, как Игорь Крутой, Лариса Долина, а также участники "Дискотеки "Аварии". Мероприятие проведут в память о Юрии Шатунове, скончавшемся в июне прошлого года.

В телеграм-каналах пишут, что артист решил все-таки подзаработать и прилететь из Испании. Пресс-служба "Крокус Сити Холла", однако, не давала на этот счет никаких комментариев. Не поступало их и от самого Александра.

Впрочем, сам Александр не отрицал, что готов и дальше зарабатывать на жизнь в России. Однако отрицал слухи об эмиграции на Запад. Заработок у шоумена здесь весьма неплохой, да и бизнес идет: мы писали, что Ревве принадлежат в РФ две фирмы, связанные с записью музыки.