Шоумен стал богаче на сумму с множеством нулей

Как и многие другие звезды шоу-бизнеса, Александр Ревва покинул Россию и обосновался с семьей в Испании. Привлек его то там ли климат, то ли находящиеся рядом бывшие соотечественники, среди которых оказался и сам Алексей Панин.

Однако на обвинения в эмиграции оскандалившийся Ревва ответил жестким отказом. Якобы от России он открещиваться не собирается, ведь здесь находится его работа.

И вот, стало известно, почему же Александр Ревва так горячо защищался: благодаря кропотливой работе журналистов стало известно, сколько же шоумен заработал на россиянах.

Оказывается, на территории России Александру принадлежат две фирмы, обе из которых по роду своей деятельности связаны с производством музыки. В общей сумме, прибыль его составила 46,9 миллионо рублей. Сумма баснословная, поэтому не удивительно, почему он ни за что не откажется от связи с нынешней Родиной.

К слову, это далеко не единственный скандал, в котором фигурирует имя Александра Реввы. У юмориста весьма натянутые отношения с родителями. Отец певца, глубоко оскорбленный тем, что сын его захотел жить в Европе, призывает "отменить" своего ребенка.

Мать же артиста сообщает, что не видит ни внуков, ни сына даже в том случае, если он с концертом оказывается в ее городе. Утверждает родительница Александра Реввы, что во всем виновата ее невестка Анжелика Ревва: якобы именно из-за нее сын стал так холоден.

