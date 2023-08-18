Сергей Кириенко посетил стенд Подмосковья на фестивале "Таврида.АРТ"

В Крыму на фестивале искусства и молодежных инициатив "Таврида.АРТ" собрались более 4 тысяч участников из разных регионов России, а также из других стран.

Почетными гостями стенда Подмосковья стали первый заместитель Руководителя Администрации Президента Сергей Кириенко, руководитель Федерального агентства по делам молодежи Ксения Разуваева и генеральный директор АНО "Центр развития культурных инициатив" Сергей Першин. Они получили фирменные подарки и мерчандайз.

"В этом году более 150 наших ребят отправились в Крым, но и всех посетителей фестиваля. Очень важно, чтобы Подмосковье было достойно представлено на самом главном молодёжном фестивале страны, и наше ведомство старается сделать это, учитывая всё пожелания представителей молодёжи региона",

– прокомментировала министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.

Регион ежегодно участвует в фестивале и стремится наполнять выставку смыслами и визуальными элементами, добавила министр.

Выставка регионов "АРТ.ЭКСПО" представляет креативные индустрии под эгидой "Было. Есть. Будет".

В этом году на фестивале Подмосковье объединило традиции и будущее посредством дизайна и событийной программы. Они воплощают народные художественные промыслы и новейшие технологии.

Мастер-классы, медиа-форматы и перспективы развития дизайна и медиа – ключевые элементы стенда. "Открытый микрофон" и паблик-токи с медийными личностями ежедневно предоставляют площадку для обсуждения актуальных тем.