Журналист жестко прошелся по вернувшимся в Россию артистам

О звездах шоу-бизнеса, которые из-за несогласия с политическим вектором страны переехали за границу, слов было сказано столько, что конкуренцию им может составить только четыре тома "Войны и мира" Л.Н.Толстого. Однако, все новые поступки тех, кто считал себя элитой общества, буквально не оставляют общественности выбора. Взять, например Михаила Шахназарова, от внимательного ока которого редкая знаменитость может укрыться.

В новом выпуске своего YouTube шоу он распек внезапно переобувшихся звезд. Многие из них поняли, что за границей успеха не добьются, а потому старательно изображают, что изменились и стали практически идеальными. Все для того, чтобы, показушно раскаявшись, вернуться на теплое местечко, которое для них держали.

В качестве примера Михаил Шахназаров привел популярную среди подростков певицу Инстасамку. Прославилась она благодаря песням о запрещенных веществах и распутном образе жизни, из-за чего вынуждена была даже сбежать за границу. Однако, взвыв из-за некомфортной жизни, Дарья Зотеева (Настоящее имя певицы – Прим. ред.) упала в ноги младшей Мизулиной и, пообещав исправиться, со спокойной душой разобрала чемоданы.

И, уверен журналист, что Инстасамка, как и некоторые другие "возвращенцы" – лишь первые ласточки в большой стае всех тех, кто захочет раскаяться и начать вновь зарабатывать на добродушных россиянах.

"Процесс запущен – их начали всех возвращать. А потом нас заставят перед ними извиняться. Очередная попытка", – вздохнул Михаил Шахназаров.

