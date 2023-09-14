Неблагодарная русофобка Вайкуле снова облила помоями СССР и Россию

Звезда сделала очередное скандальное заявление

Сейчас репутация Лаймы Вайкуле в России оставляет желать лучшего. Как и некоторые другие несогласные с политической ситуацией звезды, в прошлом году певица покинула страну. С тех пор из уст артистки не прекращает извергаться поток громких высказываний в адрес родины и бывших сограждан. Знаменитость уже настроила против себя огромную часть поклонников и коллег, но, судя по всему, этого ей недостаточно.

За последние месяцы Вайкуле наговорила настолько много гадостей, что теперь ее вряд ли когда-нибудь простят на родине. Однако останавливаться на достигнутом и сказанном звезда не планирует. Артистка продолжает демонстрировать свою русофобию и делать громкие высказывания.

Как известно, певица много лет строила карьеру и зарабатывала в России. Но вместо того чтобы поблагодарить страну, которая дала ей все, Вайкуле в очередной раз облила помоями СССР и Россию. В новом интервью певица заявила, что своей славой она обязана не стране, а судьбе и своей бабушке, певшей в церковном хоре. А Советский Союз, считает звезда, не имеет к ее успешной карьере никакого отношения.

"Он кроме плохого ничего хорошего мне не дал", – высказалась Лайма Вайкуле.

Кроме того, певица не упустила возможности сделать очередной выпад в адрес России. Вайкуле заявила, что ее ноги больше не будет в этой стране. Знаменитость сделала смелое объявление, отметив, что она больше не выступит на российской земле.

Ранее "Утро.ру" писали о том, что песни финансирующей украинских боевиков Вайкуле вырезали из повторов концертов.