Песни финансирующей украинских боевиков Вайкуле вырезали из повторов концертов

Песни финансирующей украинских боевиков Вайкуле вырезали из повторов концертов
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Допелась на свою голову

Часть вырученных на недавнем авторском музыкальном фестивале в Юрмале средств Лайма Вайкуле перевела украинским боевикам, карателям и нацистам. Об этом было сообщено зрителям уже на афишах – мол, на "Лайма. Рандеву. Юрмала" идет сбор средств для ВСУ. 

В этом нет ничего странного, если учесть, что сама Вайкуле – племянница эсэсовца из формирования Национал-социалистической немецкой рабочей партии. "Дядя просто был по другую сторону баррикад", – говорит про этот позор  певица и призывает его понять.

Видимо, благодарная племянница теперь продолжает дело дяди-нациста, поддерживая нацистов и неофашистов Украины, собирая для них деньги и размахивая жовто-блакитным флагом.

Но теперь путь в Россию ей заказан. Стало известно, что хиты Лаймы Вайкуле "Вернисаж", "Листья желтые", "Я вышла на Пикадилли" вырезаны из всех повторов концертов, которые запланированы к эфиру на новогодние праздники. Ранее писали о том, что и из российского радиоэфира все песни Вайкуле исчезли. Такой певицы не было, нет и не надо. 

Пусть ее милый прибалтийский акцент звучит теперь для жителей Украины и сочувствующей ей Латвии. 

Фоторепортаж
Лайма Вайкуле выглядит лучше Веры Брежневой
Лайма Вайкуле. Фото: GLOBAL LOOK press Лайма Вайкуле. Фото: GLOBAL LOOK press Вера Брежнева. Фото: GLOBAL LOOK press
Вера Брежнева. Фото: GLOBAL LOOK press Лайма Вайкуле. Фото: GLOBAL LOOK press Вера Брежнева. Фото: GLOBAL LOOK press
Источник: "Утро.ру" ✓ Надежный источник
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