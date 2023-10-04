Всех обманула: раскрыта настоящая фамилия жены Макаревича*

Оказалось, что раньше супругу музыканта звали иначе

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О бурной личной жизни Андрея Макаревича* можно говорить так же долго, как и о его творчестве. Однако сам он не слишком любит посвящать фанатов в свои сердечные дела. В 2020 году музыкант удивил поклонников, объявив, что женился в четвертый раз. Свою новую избранницу певец представил публике как израильскую журналистку и фотографа Эйнат Кляйн.

Макаревич* говорил о молодой супруге с большим восхищением и горящими глазами, демонстрируя ее только в лучшем свете. Поэтому ни у кого не возникало сомнений, что он по-настоящему счастлив и искренен. Но, как оказалось, некоторые факты о возлюбленной звезда предпочел умолчать. Например, певец не раскрыл общественности настоящую фамилию своей жены.

Стало известно, что раньше Эйнат Кляйн звали Инна Калинина. Тогда будущая супруга Макаревича* еще жила в Украине и была студенткой факультета журналистики. А после она переехала в Израиль и обманула всех, сменив имя.

Кроме того, музыкант ни разу не упоминал о том, что до встречи с ним у Эйнат уже был опыт супружеской жизни. Своего первого мужа, ученого Митю Резникова, она встретила во время учебы в Израильском технологическом университете. Ходят слухи, что пара рассталась вскоре после заключения брака, причем не полюбовно.

Впрочем, что бы ни было раньше, сейчас певец счастлив с четвертой избранницей. В мае прошлого года у них родился сын, которого назвали Эйтаном.

Ранее "Утро.ру" писали о том, что злорадствующий Макаревич* порадовался беде россиян.

* – признан иноагентом по решению Минюста РФ

