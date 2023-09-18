Вдова Евгения Пригожина решила сменить фамилию

И взамен взяла себе девичью

Вдова погибшего бизнесмена Евгения Пригожина Любовь решила оставить себе девичью фамилию – женщина теперь снова является Кряжевой. Однако информации о дате изменении фамилии информация отсутствует, пишут медиа.

Журналисты указали, что данные были зафиксированы в аналитической системе СПАРК еще в минувшую пятницу. До этого сообщалось об открытии дела о наследстве основателя "Вагнера" в Нотариальной палате Петербурга.

Согласно приведенным данным, бизнесмен являлся владельцем 100 процентов двух компаний, связанных с холдингом "Конкорд", а также еще двух компаний, включая "Аурум".

У погибшего бизнесмена осталось трое детей. В прошлом году они были включены в санкционные списки ряда западных государств.

Напомним, бизнесмен погиб в конце августа в авиакатастрофе, когда его бизнес-джет пролетал над Тверской областью. Ранее "Утро" рассказывало, что в списке погибших был и командир ЧВК "Вагнер" Дмитрий Уткин.