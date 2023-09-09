Появились новые подробности дела о наследстве Пригожина

Лидер наемников был владельцем нескольких компаний

Журналисты обратили внимание, что спустя более чем две недели с момента гибели Евгения Пригожина появились новые подробности в деле о его наследстве. Как известно, бизнесмен руководил не только ЧВК "Вагнер", которой, как заявляют в Кремле, юридически не существует, но и несколькими крупными фирмами.

По данным NEWS.RU, в субботу, 9 сентября, нотариус Акуленко Анатолий открыл наследственное дело Пригожина. При этом в нем указана дата смерти главного лица – 23 августа 2023 года.

Предполагается, что все активы бизнесмена достанутся его детям и супруге, но официальной информации на этот счет нет.

Основной компанией Евгения Пригожина является "Конкорд менеджмент и консалтинг" в Санкт-Петербурге. Также у него была компания по продаже и аренде недвижимости, почти половина акций в бизнесе по распространению кинофильмов, и 80% доли в предприятии по аренде и управлению имуществом.

Известно, что на Пригожина оформлено здание "ЧВК Вагнер Центр". Западные СМИ писали, что якобы у него имеется компания в Сирии по добыче углеводородов и в Судане по золотодобыче. Подтверждения информации со стороны семьи бизнесмена не было.

После гибели Евгения Пригожина люди стали подозревать, что катастрофа могла быть инсценировкой. На этом фоне они стали замечать людей, крайне похожих на главу ЧВК "Вагнер", повсюду и публиковать снимки в соцсетях.