Странная деталь на могиле Пригожина шокировала скорбящих - фото

Странная деталь на могиле Пригожина шокировала скорбящих - фото
Евгений Пригожин. Кадр: YouTube
Многие до сих пор не верят в случившееся

Накануне прошла траурная церемония прощания с основателем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным. Знаменитый бизнесмен и военный деятель обрел вечный покой на Пороховском кладбище в Санкт-Петербурге.

Похороны Пригожина проходили в закрытом формате, однако после завершения траурной церемонии желающие смогли лично проститься с главным "вагнеровцем". Люди, пришедшие на могилу, были обескуражены. Странное обстоятельство удивило многих.

Как известно, фотография – важный атрибут прощания с усопшим. Обычно для этого выбирают подходящий к случаю кадр, на котором размещают траурную ленту. Однако в случае с Пригожиным эту традицию почему-то проигнорировали. На деревянном кресте красуется фотография, которую, как заметили очевидцы, распечатали из Telegram-канала покойного. На кадр попали посторонние люди, а лицо самого Евгения видно нечетко.

Фото: Telegram-канал Shot

Некоторые сочли, что таким образом организаторы траурного мероприятия продемонстрировали крайнюю степень неуважения к умершему лидеру "Вагнера". Людей такое обстоятельство сильно разозлило. Своими эмоциями они активно делятся в социальных сетях.

"Это проявление очередного неуважения, кощунство какое-то, другие люди на могильном фото", "Первое попавшееся фото поставили...", "Ставят портрет, это – не потрет. И очень сомневаюсь, что не было портрета подходящего", – пишут интернет-пользователи.

К слову, ранее стало известно, каким образом с Пригожиным были связаны некоторые российские знаменитости.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
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