Собчак рассекретила последний разговор с Евгением Пригожиным

Бизнесмен погиб 23 августа

На смерть основателя ЧВК "Вагнер", бизнесмена Евгения Пригожина отреагировали, кажется, все мировые СМИ, ключевые политики и лидеры общественного мнения. Разумеется, трагедия не обошла стороной и скандальную блогершу Ксению Собчак.

Журналистка на своем ютуб-канале рассекретила последний разговор с Евгениям Пригожиным, а также перечислила версии о крушении частного борта. Телеведущая подчеркнула, что в первые минуты трагедии пыталась созвониться с пресс-секретарем главы военной организации.

Напомним, Embraer Legacy 600, на борту которого, по данным официальных источников, находились Евгений Пригожин и его правая рука – командир ЧВК "Вагнер" Дмитрий Уткин – разбился в минувшую среду, 23 августа, в Тверской области.

Всего трагедия унесла жизни десятерых человек: командира экипажа, второго пилота, бортпроводницы и семерых пассажиров. Самолет принадлежал Евгению Пригожину, сам он числился среди пассажиров.

Однако пресс-секретарь бизнесмена отказалась верить в его гибель. Ксения Собчак подчеркнула, что она "нервно смеялась" во время телефонного звонка.

С самим главой ЧВК "Вагнер" журналистка попыталась наладить контакт после выхода ролика из Африки. Ксения Собчак в ходе последнего разговора запросила интервью, однако Евгений Пригожин ответил, что "сейчас не время".